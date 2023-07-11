"Все нормально, все естественно, каждый футболист рано или поздно заканчивает играть. Пришло время и Виталию сделать свой выбор. Мы поговорили, я ему сказал: "Ты прошел хороший путь игрока, поработал с очень хорошими тренерами. И если есть желание посвятить дальнейшую жизнь тренерской работе, надо идти учиться".

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Он свой выбор сделал, пошел учиться. Сейчас идет учебный процесс, а там жизнь покажет, сможет он стать тренером или нет. Доказать, показать свою тренерскую работу сможет только он сам.

Он со всеми ребятами провел прошлый чемпионат, хорошо их знает, имеет определенный авторитет среди игроков, был в тройке капитанов. И это, наоборот, должно помочь. Где надо – подскажет, поддержит. Это нормальное явление.

Будет ли Виталий работать по конспектам Вернидуба-старшего? Ну этого точно не будет. У него уже накопилось определенное количество идей. Он еще молодой, где-то что-то, безусловно, нужно будет подсказывать. Но самое главное для него – чтобы он сейчас правильно развивался. У него есть возможность и задача работать с нашей обороной, и именно от него во многом будет зависеть, как будут играть наши защитники, это его вектор направления, его игровое амплуа.

Очень надеемся, что он нашему тренерскому штабу поможет. Его мысли, его видение тех или иных моментов мы вместе смотрим, обсуждаем, после чего он будет все доносить до игроков. Собственно, как и должно быть, ведь в любой команде есть главный тренер, есть ассистенты в том или ином направлении. Но окончательное решение принимает главный тренер, это не обсуждается. Иначе будет лебедь, рак и щука. В любом случае, Виталий уже работает, единственное, что переживает по поводу всех этих изменений. Но это все временно, думаю, он быстро перестроится и поймет, что уже тренер", – сказал Вернидуб в комментарии FootBoom.

К слову, дуэт Вернидубов станет уже вторым в чемпионате Украины в новом сезоне – ранее в Карпатах, которые будут выступать в Первой лиге, воссоединились отец и сын Маркевичи.

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