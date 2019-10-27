У Туреччині тренер "стимулював" футболістів ударами по обличчю і погрозами їх убити

Несподівану жорстокість проявив наставник турецької команди щодо своїх футболістів у перерві матчу – тренер вважає таку практику цілком нормальною.

У Туреччині назріває скандал навколо інциденту з побиттям футболістів. Тренер молодіжної команди Кайсері Мейсуспор Халіт Курт у дивний спосіб намагався мотивувати своїх гравців, після програшу у першому таймі з рахунком 1:3.

У перерві матчі наставник у роздягальні підходив до кожного з футболістів і бив їх долонею по обличчю, повідомляє The Sun. Окрім того, він голосно кричав на гравців, обзивав їх і погрожував розправою. "Я вб’ю вас! Це позорище!" – ось приклад "стимулюючих" настанов від Халіта Курта.

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До слова, сам епізод стався ще три роки тому, однак відео з’явилось у соцмережах лише цього тижня. Міністерство спорту Туреччини вже розпочало розслідування даного інциденту.

Цікаво, що Курт вважає побиття гравців звичайною практикою у футболі, наводячи приклади ледендарних тренерів, які також часто застосовували фізичну силу до своїх підопічних. Серед таких найвідоміших тренерів-хуліганів він виділив екс-керманича Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона та головного тренер збірної Туреччини Фатіха Теріма. Халіт вважає це додатковою мотивацією для перемоги.

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