В Турции тренер "стимулировал" футболистов ударами по лицу и угрозами их убить

Неожиданную жестокость проявил наставник турецкой команды относительно своих футболистов в перерыве матча – тренер считает такую практику абсолютно нормальной.

В Турции назревает скандал вокруг инцидента с избиением футболистов. Тренер молодежной команды Кайсери Мейсуспор Халит Курт странным образом пытался мотивировать своих игроков, после проигрыша в первом тайме со счетом 1:3.

В перерыве матча наставник в раздевалке подходил к каждому из футболистов и бил их ладонью по лицу, сообщает The Sun. Кроме того, он громко кричал на игроков, обзывал их и угрожал расправой. "Я убью вас! Это позорище!" – вот пример "стимулирующих" установок от Халита Курта.

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К слову, сам эпизод произошел еще три года назад, однако видео появилось в соцсетях только на этой неделе. Министерство спорта Турции уже начало расследование данного инцидента.

Интересно, что Курт считает избиение игроков обычной практикой в ​​футболе, приводя примеры ледендарних тренеров, которые также часто применяли физическую силу к своим подопечным. Среди таких известных тренеров-хулиганов он выделил экс-руководителя Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона и главного тренер сборной Турции Фатиха Терима. Халит считает это дополнительной мотивацией для победы.

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