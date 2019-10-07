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Гравці жорстоко побили вболівальників після матчу – безжальний рівненський футбол

21:20 271 Читать на русском
Гравці жорстоко побили вболівальників після матчу – безжальний рівненський футбол
Фото Рівненська районна федерація футболу

Емоції вирують не лише у матчах вищих українських дивізіонів, а і на районних рівнях.

На Рівненщині в рамках чемпіонату району зустрілись Славія-2 (Велика Омеляна) та РОКО (Городок).

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Після поєдинку гості щось не поділили із місцевими вболівальниками, що переросло у масову бійку. Гравці РОКО не соромились руками та ногами доводити свою правоту в данному конфлікті.

На щастя, у сутичці ніхто серйозно не постраждав.

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