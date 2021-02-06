"У мене в Туреччині була заробітна плата втричі більша, ніж у луганській Зорі. Але я би не сказав, що вона була якась шалена. Так, у моїй команді були футболісти з дуже високими зарплатами. Фінансова сторона там на високому рівні – зарплати набагато вищі, ніж в Україні. Це я порівнюю з тими командами за які грав, а не беру до уваги донецький Шахтар чи київське Динамо. Тому що не знаю, які там фінансові умови.

"Річка не повинна застоюватися, щоб не засмердітись": Максимов прокоментував зимові трансфери Ворскли

В якому з клубів отримував найбільше, а в якому найменше? Найбільше в Туреччині. А найменше… В Чорноморці, до прикладу, отримав лише дві зарплати і більше нічого, бо там настали важкі часи. Зрозуміло, що на початку своєї кар’єри, у запорізькому Металурзі я не отримував великих грошей. Тому, якщо не брати до уваги мою зарплату в Запоріжжі, то в Чорноморці я отримав найменше", – сказав Опанасенко в інтерв'ю виданню BF.

Нагадаємо, Євген перейшов у Коньяспор у серпні 2018 року з луганської Зорі, однак не зміг закріпитися в основному складі і у січні 2020-го повернувся в УПЛ, ставши гравцем Ворскли. Нині Опанасенко перебуває у пошуку нового клубу – гравець поки в обоймі "зелено-білих", однак Максимов не взяв його на зимові збори і натякнув, що більше не бачить у своїй команді.

Українець рветься в Екстраклясу: ділив район з озброєними хуліганами і відмовив Кварцяному – ризикуємо його втратити