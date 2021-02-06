"У меня в Турции была заработная плата втрое больше, чем в луганской Заре. Но я бы не сказал, что она была какая-то сумасшедшая. Да, в моей команде были футболисты с очень высокими зарплатами. Финансовая сторона там на высоком уровне – зарплаты намного выше, чем в Украине. Это я сравниваю с теми командами за которые играл, а не беру во внимание донецкий Шахтер или киевское Динамо. Потому что не знаю, какие там финансовые условия.

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В каком из клубов получал больше, а в каком меньше? Больше всего в Турции. А меньше... В Черноморце, к примеру, получил только две зарплаты и больше ничего, потому что там наступили тяжелые времена. Понятно, что в начале своей карьеры в запорожском Металлурге я не получал больших денег. Поэтому, если не принимать во внимание мою зарплату в Запорожье, то в Черноморце я получил меньше", – сказал Опанасенко в интервью изданию BF.

Напомним, Евгений перешел в Коньяспор в августе 2018 года из луганской Зари, однако не смог закрепиться в основном составе и в январе 2020-го вернулся в УПЛ, став игроком Ворсклы. Сейчас Опанасенко находится в поиске нового клуба – игрок пока в обойме "зелено-белых", однако Максимов не взял его на зимние сборы и намекнул, что больше не видит в своей команде.

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