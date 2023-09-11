"Поєдинок у Вроцлаві залишив подвійне враження. З одного боку, в першому таймі збірна України виглядала збалансованою, коли кожен чітко знав свою роль. Звичайно, додаткові бонуси були за імпровізацію на користь колективу. Без сумніву, додав упевненості й наснаги гол, забитий Зінченком після багатоходової комбінації.

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Так і кортіло вигукнути: "Можемо, коли хочемо". Проте, на жаль, це хотіння було якимось вибірковим. Варто було пропустити необов'язковий м'яч в роздягальню, як після перерви номінальних господарів було важко впізнати. Помилка Миколенка так негативно вплинула на "синьо-жовтих"? Складно дати вичерпну відповідь, хоча його помилка дійсно, з тих, що вибиває з колії.

Та головне, що цей гол додав упевненості вже англійцям, змусив їх діяти інтенсивніше… Добре, що на висоті був Бущан, хоча в епізоді з пропущеним м`ячем він міг зіграти надійніше. Проте, якщо відверто, то я чекав від британців більшого.

В останні роки збірна Англії відзначалася потужністю, максимальною самовіддачею, з лещат її пресингу складно було видряпатися…Учора британці свого потенціалу не продемонстрували. Тут дві причини, або наші не дозволили, або суперник дещо недооцінив українців. Зрештою, й комфортне турнірне становище дозволяло гостям грати на нічию. Мені здається, що в цієї збірної Англії у Вроцлаві можна було вигравати, проте для цього треба було значно більше наступати", – поділився Гецко у коментарі Команда №1.

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