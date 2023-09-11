"Поединок во Вроцлаве оставил двойственное впечатление. С одной стороны, в первом тайме сборная Украины выглядела сбалансированной, когда каждый четко знал свою роль. Конечно, дополнительные бонусы были за импровизацию в пользу коллектива. Без сомнения, добавил уверенности и вдохновения гол, забитый Зинченко после многоходовой комбинации.

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Так и хотелось воскликнуть: "Можем, когда хотим". Однако, к сожалению, это желание было каким-то выборочным. Стоило пропустить необязательный мяч в раздевалку, как после перерыва номинальных хозяев было трудно узнать. Ошибка Миколенко так негативно повлияла на "сине-желтых"? Сложно дать исчерпывающий ответ, хотя его ошибка действительно, из тех, что выбивает из колеи.

Но главное, что этот гол добавил уверенности уже англичанам, заставил их действовать интенсивнее... Хорошо, что на высоте был Бущан, хотя в эпизоде с пропущенным мячом он мог сыграть надежнее. Однако, если откровенно, то я ждал от британцев большего.

В последние годы сборная Англии отличалась мощью, максимальной самоотдачей, из тисков ее прессинга сложно было выкарабкаться ... Вчера британцы своего потенциала не продемонстрировали. Здесь две причины, или наши не позволили, или соперник несколько недооценил украинцев. В конце концов, и комфортное турнирное положение позволяло гостям играть на ничью. Мне кажется, что у этой сборной Англии во Вроцлаве можно было выигрывать, однако для этого надо было значительно больше наступать", – поделился Гецко в комментарии Команда №1.

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