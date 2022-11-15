"У мене таке відчуття, що всі будуть раді цьому – і вболівальники Динамо, і сам Бєсєдін. У мене лише одне питання: у цих клубах що, сліпі сидять? Але якщо він перейде, то я буду тільки радий. Може, хоч тоді з нього перестануть кепкувати. Ну, реально, його показники залишають бажати кращого.

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Може, в іншому клубі у Бєсєдіна вийде себе проявити. Я цього хотів би. Ось тільки куди: Азербайджан чи Туреччина? Хоча, яка різниця, наші вболівальники не стежать за жодним із цих чемпіонатів. Звісно, ​​краще грати у місцевому гранді. Але багато залежатиме від вибору країни. Можливо, у Бєсєдіна все вирішує дружина чи тато, можливо, він вирішує сам. Я вважаю, що йому у будь-якій команді буде важко. Коли ти нападник, від тебе чекають голів і результативних передач.

У нього навіть зараз нічого не виходить, а далі буде лише гірше. Багато тренерів хвалили Бєсєдіна за його працездатність та обсяг. Артем грає в одній із найкращих команд України у слабкому чемпіонаті, але забиває раз на сто років. За що його хвалити?" – цитує Леоненка Fanday.

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