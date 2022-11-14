Форвард Динамо Артем Бєсєдін взимку може змінити клубну прописку, повідомляє Динамоманія.

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За інформацією джерела, минулого літа одразу три клуби цікавилися послугами нападника киян. Йдеться про турецькі Касимпашу та Сівасспор, а також азербайджанський Карабах. Попри невдалий сезон для Артема (1 асист у 18 матчах), цей інтерес досі зберігається, і, можливо, під час зимової перерви виллється у щось серйозніше.

Нагадаємо, Карабах – чинний чемпіон країни з досвідом виступів у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Касимпаша у турецькій Суперлізі нині йде тринадцятим, Сівасспор – сімнадцятий.

До слова, контракт Бєсєдіна з Динамо чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 2 мільйони євро.

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