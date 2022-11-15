"У меня такое ощущение, что все будут рады этому – и болельщики Динамо, и сам Беседин. У меня только один вопрос: в этих клубах что, слепые сидят? Но если он перейдет, то я буду только рад. Может, хоть тогда над ним перестанут насмехаться. Ну, реально, его показатели оставляют желать лучшего.

Беседин может покинуть Динамо – источник назвал трех потенциальных претендентов на форварда в Европе

Может, в другом клубе у Беседина получится проявить себя. Я бы этого хотел. Вот только куда: Азербайджан или Турция? Хотя, какая разница, наши болельщики не следят ни за одним из этих чемпионатов. Конечно, лучше играть в местном гранде. Но многое будет зависеть от выбора страны. Возможно, у Беседина все решает жена или папа, возможно, он сам решает. Я считаю, что ему в любой команде будет тяжело. Когда ты нападающий, от тебя ждут голов и результативных передач.

У него даже сейчас ничего не выходит, а дальше будет только хуже. Многие тренеры хвалили Беседина за его работоспособность и объем. Артем играет в одной из лучших команд Украины в слабом чемпионате, но забивает раз в сто лет. За что его хвалить?" – цитирует Леоненко Fanday.