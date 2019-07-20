Ібрагімовіч: Ви припустились помилки, порівнявши Велу зі мною

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч прокоментував перемогу своєї команди у дербі з ФК Лос-Анджелес і поділився думкою про порівняння з Карлосом Велою.

"У Феррарі було сьогодні багато палива. В кінці матчу ми пропустили необов'язковий гол, але в підсумку виграли – це головне. Завжди приємно забивати три м'ячі, а особливо в дербі.

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Я дуже поважаю Велу. Він хороший футболіст, але ви всі припустились помилки. Ви порівняли його зі мною, це була найбільша ваша помилка.

Я вірю в себе. Дурні люди назвуть це зарозумілістю, а розумні – упевненістю", – цитує Ібрагімовіча Goal.com.

Зазначимо, що Златан посідає другу сходинку у списку бомбардирів МЛС з 16 забитими м'ячами, відстаючи від Вели на 5 голів.

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