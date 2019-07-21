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"В данный момент я лучше Златана", – Вела ответил на дерзкие оскорбления шведа

15:23 24 Читати українською
"В данный момент я лучше Златана", – Вела ответил на дерзкие оскорбления шведа
Карлос Вела / Reuters

Нападающий Лос-Анджелеса Карлос Вела вступил в словесную "войну" с форвардом Гэлакси Златаном Ибрагимовичем.

"Это неуважительно – сравнивать меня и Златана. Но если мы возьмем статистику и забудем о возрасте, то именно сейчас я лучше, такова реальность.

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А в целом, Златан – это Златан, сильнее него только Месси и Криштиану", – цитирует мексиканца Goal.com.

Напомним, что Вела и Ибрагимович продолжают бороться за звание лучшего бомбардира регулярного первенства МЛС. В активе первого 21 гол и 13 ассистов в 20-ти матчах. В то же время у шведского ветерана – 16 мячей и 3 результативные передачи (17 поединков).

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Мир Карлос Вела Карлос Вела Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Лос-Анджелес
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