"В Ворскле сейчас ситуация – наличие такого "железного занавеса" между тренерским штабом и руководством. По моей информации, вообще нет контакта не только с Константином Жеваго – даже с Олегом Лысаком (вице-президентом клуба).

Ворскла пытается вернуть двух звездных легионеров

Руководство считает, что они реально потратили овердофига денег, бюджет был увеличен в 1,5 раза, а результата нет – Ворскла лишь девятая (делит 7-9 строчку с Металлистом 1925 и Кривбассом, – прим.). А тренеры обещали, что если будут все игроки, которых они хотят, команда будет бороться за 2-3 место.

С точки зрения тренеров это выглядит иначе – они не получили всех, кого хотели бы получить. Они пытались работать в долгую, строить какую-то инфраструктуру, пирамиду", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, на зимнюю паузу подопечные Виктора Скрипника ушли на 7-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 18 очков.

"Я там нормально поплавав у болоті": мріяв про Реал, дебютував у 30 років, кава з Шуховцевим, гол на 75 секунді