Ворскла планує повернути з оренди двох своїх легіонерів, повідомляє "ТаТоТаке".

Ворскла може розпрощатись з найкращим бомбардиром сезону 2022/23 – перед гравцем не виконуються домовленості

За інформацією джерела, мова йде про півзахисників Ібрахіма Кане та Давіда Пуцліна.

Нагадаємо, 22-річний малієць у квітні 2022 року перебрався у Циндао Хайню, скориставшись правилом ФІФА для легіонерів з України. Угода з клубом другого китайського дивізіону спливає 31 грудня.

30-річний хорват 1 вересня повернувся на батьківщину у Вараждин. Оренда Пуцліна розрахована до 30 червня 2023 року, але сторони близькі до домовленості.

До слова, контракти обох футболістів з Ворсклою чинні до літа 2024 року.

Підопічні Віктора Скрипника першу частину сезону УПЛ завершили на 7-й сходинці турнірної таблиці, набравши 18 очок.

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