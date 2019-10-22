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У трансфері Шведа в Селтік був зацікавлений президент клубу, – Циганик

18:50 228 Читать на русском
У трансфері Шведа в Селтік був зацікавлений президент клубу, – Циганик
Мар'ян Швед / фото: ФК Селтік

Ведучий "Профутболу" Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" оцінив ситуацію Мар'яна Шведа у шотландському Селтіку.

"Ситуація робоча! Швед приїхав у зовсім інший чемпіонат, в зовсім іншу атмосферу. Для того, щоб заграти, йому потрібно адаптуватися. Йому треба себе там комфортно почувати. Стати своїм. Не тільки на футбольному полі, а взагалі.

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У трансфері Шведа до Селтіка був зацікавлений президент клубу. Він отримав дуже хороші рекомендації від Севільї. Швед матиме шанси, щоб грати постійно. Це не буде епізодично! Йому треба дочекатися свого шансу. Я вірю в те, що він зможе заграти.

Навіть Шевченко говорив, що у нього дуже добрі технічні якості. Йому треба в певний момент перейти з цього молодіжного футболу в дорослий. Стабільність — це ознака дорослого футболу", – сказав Циганик.

Нагадаємо, у матчі 9 туру проти Росс Каунті (6:0) Мар’ян Швед нарешті дебютував за Селтік у чемпіонаті Шотландії.

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