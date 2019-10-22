В трансфере Шведа в Селтик был заинтересован президент клуба, – Цыганык

Ведущий "Профутбол" Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" оценил ситуацию Марьяна Шведа в шотландском Селтике.

"Ситуация рабочая! Швед приехал в совершенно другой чемпионат, в совершенно другую атмосферу. Для того, чтобы играть, ему нужно адаптироваться. Ему надо себя там комфортно чувствовать. Стать своим. Не только на футбольном поле, а вообще.

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В трансфере Шведа в Селтик был заинтересован президент клуба. Он получил очень хорошие рекомендации от Севильи. Швед будет иметь шансы, чтобы играть постоянно. Это не будет эпизодически! Ему надо дождаться своего шанса. Я верю в то, что он сможет сыграть.

Даже Шевченко говорил, что у него очень хорошие технические качества. Ему надо в определенный момент перейти с этого молодежного футбола во взрослый. Стабильность – это признак взрослого футбола", – сказал Цыганык.

Напомним, в матче 9 тура против Росс Каунти (6:0) Марьян Швед наконец-то дебютировал за Селтик в чемпионате Шотландии.

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