toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ШАХТЕР U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АТАЛАНТА

В трансфере Шведа в Селтик был заинтересован президент клуба, – Цыганык

18:50 96 Читати українською
В трансфере Шведа в Селтик был заинтересован президент клуба, – Цыганык
Марьян Швед / фото: ФК Селтик

Ведущий "Профутбол" Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" оценил ситуацию Марьяна Шведа в шотландском Селтике.

"Ситуация рабочая! Швед приехал в совершенно другой чемпионат, в совершенно другую атмосферу. Для того, чтобы играть, ему нужно адаптироваться. Ему надо себя там комфортно чувствовать. Стать своим. Не только на футбольном поле, а вообще.

Швед дебютировал в чемпионате Шотландии – Селтик разгромил Росс Каунти

В трансфере Шведа в Селтик был заинтересован президент клуба. Он получил очень хорошие рекомендации от Севильи. Швед будет иметь шансы, чтобы играть постоянно. Это не будет эпизодически! Ему надо дождаться своего шанса. Я верю в то, что он сможет сыграть.

Даже Шевченко говорил, что у него очень хорошие технические качества. Ему надо в определенный момент перейти с этого молодежного футбола во взрослый. Стабильность – это признак взрослого футбола", – сказал Цыганык.

Напомним, в матче 9 тура против Росс Каунти (6:0) Марьян Швед наконец-то дебютировал за Селтик в чемпионате Шотландии.

Наші за кордоном: Яремчук зберігає темп, стильний Зозуля, краса від Яковенка, важлива роль українців у Білорусі

blog_ava
Шахтер – Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов
08:00
1715
Теги
Мир Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Игорь Цыганык Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
54
мин
Галатасарай
22:00
Реал Мадрид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук