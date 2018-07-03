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У Таїланді знайшли дитячу футбольну команду, яка зникла в печері 10 днів тому – всі живі

14:55 868 Читать на русском
У Таїланді знайшли дитячу футбольну команду, яка зникла в печері 10 днів тому – всі живі
Рятувальна операція у Таїланді / фото із соцмереж

Рятувальники у Таїланді змогли відшукати зниклу ще 23 червня дитячу футбольну команду та її тренера. На щастя, всі виявились живими.

Дитяча футбольна команда, яка зникла в Таїланді ще 23 червня, знайдена. Всі 12 хлопців та їх тренер живі, повідомляє CNN.

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Проте попереду ще рятувальна операція, адже команду знайшли в печері, вихід з якої знаходиться на відстані близько 4 кілометрів. Наразі вирішується, яким чином хлопців віком 11-16 років будуть евакуйовувати.

Повідомляється, що юних футболістів знайшли два дайвери, які долали цей шлях близько 6 годин. За попередніми прогнозами, евакуація може зайняти кілька днів.

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