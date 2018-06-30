У Таїланді дитяча футбольна команда зникла в печері

У суботу, 23 червня, дитяча футбольна команда та їхній тренер опинились у печері Тхам Луанг, пошуки тривають досі.

У Таїланді продовжуються пошуки 12 підлітків та їхнього тренера з футболу, повідомляє BBC.

Команда зникла в печері Тхам Луанг у суботу, 23 червня, і припускають, що футболісти та наставник виявились заблоковані через повінь.

В Таїланді футболіст відсвяткував гол разом з неповносправним на візку (ВІДЕО)

Рятувальники намагаються знайти ще один вихід, адже головний виявився заблокований водою.

На зв'язок команда з моменту зникнення не виходила. Єдине, що вказує на їхнє місцезнаходження – це велосипеди, які вони залишили біля входу в печеру.

За припущенням спастателей, діти і їх тренер могли знайти притулок на піщаному валу в одній з камер печери, який у туристів відомий під назвою "паттайський пляж".

У вівторок водолази повідомили, що помітили свіжі сліди.

У групі зниклих – діти від 11 до 16 років, тренеру 25 років. Пошуки розпочались після того, як батьки дітей повідомили, що ті не повернулись додому.