В Таиланде нашли детскую футбольную команду, которая исчезла в пещере 10 дней назад – все живы

Спасатели в Таиланде смогли отыскать пропавшую еще 23 июня детскую футбольную команду и ее тренера. К счастью, все оказались живы.

Детская футбольная команда, которая исчезла в Таиланде еще 23 июня, найдена. Все 12 ребят и их тренер живы, сообщает CNN.

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Однако впереди еще спасательная операция, ведь команду нашли в пещере, выход из которой находится на расстоянии около 4 километров. Сейчас решается, каким образом ребят в возрасте 11-16 лет будут эвакуировать.

Сообщается, что юных футболистов нашли два дайвера, которые преодолевали этот путь около 6 часов. По предварительным прогнозам, эвакуация может занять несколько дней.