"Його батько з перших днів повномасштабної війни перебуває у теробороні Луцька. Я не можу знайти відповіді, чому так сталося. Після 2014 року я перестав спілкуватися з футболістами, які грають у Росії. Бо почалася війна, і в нас були різні погляди на це.

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Я не знаю, як прокоментувати вчинок Тимощука. Його тільки Бог покарає за те, що він зробив. Я з ним спілкувався раніше, до війни. Ми молоді прийшли до збірної, і він нас підтримував. Був тоді класний капітан, класний хлопець. Що сталося? Не знаю. Потрібно просто у таких людей забирати паспорт громадянина України. Він не заслуговує на назву українця. Всі вони. Не знаю, чи можна за законом так просто забрати паспорт, але це потрібно зробити. Щоби ніколи в житті його нога не змогла ступити на нашу територію.

Таких є багато. Якщо їм подобається, нехай там і живуть. Недовго їм лишилося. Недовго залишилося до нашої перемоги, а потім почнеться: "а я тихо", "а я допомагав", "це я не для піару", "а я 10 батальйонів одягнув". Це не допоможе. Отака моя особиста думка", – сказав Зозуля у програмі "Рандеву".

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