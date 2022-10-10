"Его отец с первых дней полномасштабной войны находится в терробороне Луцка. Я не могу найти ответа, почему так произошло. После 2014 года я перестал общаться с футболистами, играющими в России. Потому что началась война, и у нас были разные взгляды на это.

"Називав Ракицького "типовим донбаським гопником": футбол у Хащах – драма Тимощука, форвард, який спився, і хата відьми

Я не знаю, как прокомментировать поступок Тимощука. Его только Бог накажет за то, что он сделал. Я с ним общался раньше, до войны. Мы молодые пришли в сборную, и он нас поддерживал. Был тогда классный капитан, классный парень. Что произошло? Не знаю. Надо просто у таких людей забирать паспорт гражданина Украины. Он не заслуживает звания украинца. Все они. Не знаю, можно ли по закону просто забрать паспорт, но это нужно сделать. Чтобы никогда в жизни его нога не смогла ступить на нашу территорию.

Таких много. Если им нравится, пусть там и живут. Недолго им осталось. Недолго осталось до нашей победы, а потом начнется: "а я тихо", "а я помогал", "это я не для пиара", "а я 10 батальонов одел". Это не поможет. Таково мое личное мнение", – сказал Зозуля в программе "Рандеву".

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