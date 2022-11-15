Колишній захисник Динамо Юрій Дмитрулін, який зараз працює тренером в київському клубі, розповів про перебування окупантів у своєму будинку та рідній Снігурівці на Миколаївщині.

"Коли я побачив відео із центру міста, коли люди з прапорами та квітами зустрічали наших бійців, то була просто неймовірна радість, адже це моє рідне місто. Там залишилися мої сімейні зв’язки, друзі та перший тренер із жінкою, тому я дуже зрадів.

Слава нашим ЗСУ, що викинули окупантів із міста. Вони їм все постачання відрізали. Ні палива, ні їжі в окупантів не було. Наші не залишили оркам ніяких варіантів, окрім втечі з містечка.

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Сам не бачив масштабів руйнувань, бо я там не був, але з розмов знаю, що дуже сильно побили місто. Спочатку окупанти більш-менш нормально ставилися до населення, але потім ставлення погіршувалося. Доходило до того, що напивалися та просто розстрілювали будинки. Просто знущалися з населення.

Люди боялися на вулицю виходити. В мене тренер, щоб поспілкуватися з донькою, яка виїхала з малою дитиною, залазив на дах прямо на антену, щоб мати хоч якийсь зв’язок. У місті ніякого зв’язку взагалі не було. Тому я не розумію, як люди з рідними, які повиїжджали, підтримували зв’язок. Це просто жах, що місто дев’ять місяців під окупацією. Тут нічого гарного сказати не можна. Це жах.

З рідними поки не спілкувався через проблеми зі зв'язком, але знаю, що вони живі та здорові.

Мій дім під Києвом потрапив під обстріл, в ньому жив 104-й десантний полк РФ. Вони там "відзначилися" на столі та стінах. Вікон немає, дверей немає, дах розбитий. У свинарнику, мабуть, чистіше, ніж у будинку, де жили орки. Це жах якийсь! Все перевернуто, їжа на столі, на підлозі, всюди бруд від слідів.

Всі теплі речі з будинку винесли. Окупанти вдень грілися в моєму будинку, а вночі спали в окопах, які були поряд з житлом, В окопи позабирали теплі ковдри, куртки та костюми. Біля дому та в ста метрах від нього знаходили мої речі. Це ганьба, як вони себе позиціонують. Вони справжня друга армія світу, але з кінця. Те, що вони роблять, максимально показує їхній рівень", – цитує Дмитруліна Український футбол.

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