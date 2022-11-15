"Когда я увидел видео из центра города, когда люди с флагами и цветами встречали наших бойцов, то была просто невероятная радость, ведь это мой родной город. Там остались мои семейные связи, друзья и первый тренер с женой, поэтому я очень обрадовался. .

Слава нашим ВСУ, выбросившим оккупантов из города. Они им все снабжение отрезали. Ни топлива, ни еды у оккупантов не было. Наши не оставили оркам никаких вариантов, кроме бегства из городка.

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Сам не видел масштабов разрушений, потому что я там не был, но из разговоров знаю, что очень сильно побили город. Сначала оккупанты более-менее нормально относились к населению, но потом отношение ухудшалось. Доходило до того, что напивались и просто расстреливали дома. Просто издевались над населением.

Люди боялись на улицу выходить. У меня тренер, чтобы пообщаться с дочерью, которая уехала с маленьким ребенком, залезал на крышу прямо на антенну, чтобы иметь хоть какую-то связь. В городе никакой связи вообще не было. Поэтому я не понимаю, как выехавшие люди с родными поддерживали связь. Это просто кошмар, что город девять месяцев под оккупацией. Здесь ничего хорошего сказать нельзя. Это ужас.

С родными пока не общался из-за проблем со связью, но знаю, что они живы и здоровы.

Мой дом под Киевом попал под обстрел, в нем жил 104 десантный полк РФ. Они там "отличились" на столе и стенах. Окон нет, дверей нет, крыша разбита. В свинарнике, пожалуй, чище, чем в доме, где жили орки. Это ужас какой-то! Все перевернуто, еда на столе, на полу, всюду грязь от следов.

Все тёплые вещи из дома вынесли. Оккупанты днем ​​грелись в моем доме, а ночью спали в окопах, которые были рядом с жильем. В окопы забрали теплые одеяла, куртки и костюмы. У дома и в ста метрах от него находили мои вещи. Это позор, как они себя позиционируют. Они настоящая вторая армия мира, но с конца. То, что они делают, максимально показывает их уровень", – цитирует Дмитрулина Український футбол.

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