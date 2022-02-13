"У Супряги проблеми з акліматизацією та формою": тренер Сампи не використовує українця навіть в умовах кадрового голоду
Керманич Сампдорії Марко Джампаоло аргументував свої тактичні рішення у поєдинку з Міланом (0:1).
"Ми випустили захисників на флангах півзахисту. Загалом Конті і Мурру мені сподобалися. Через двадцять хвилин наша схема почала працювати.
Асист голкіпера на вершину Серії А у відеоогляді матчу Мілан – Сампдорія – 1:0
Для підсилення атаки у мене залишався лише Квальярелла, який місяць не грав. Ще є Супряга, але у нього проблеми з акліматизацією та формою. Вибору не було, адже Джовінко приїхав лише 2 дні тому і також не готовий. Можливо, я б зіграв так само, навіть якби всі були доступні. Ми боролися гідно, мої хлопці виглядали добре. Нам нема чого соромитися після цього матчу", – наводить слова Джампаоло Sampnews.
Додамо, що Владислав Супряга просидів весь матч у запасі Сампдорії. У попередньому турі українець отримав 20 хвилин на полі, однак пережив неприємну зворотню заміну.
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