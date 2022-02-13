"Ми випустили захисників на флангах півзахисту. Загалом Конті і Мурру мені сподобалися. Через двадцять хвилин наша схема почала працювати.

Асист голкіпера на вершину Серії А у відеоогляді матчу Мілан – Сампдорія – 1:0

Для підсилення атаки у мене залишався лише Квальярелла, який місяць не грав. Ще є Супряга, але у нього проблеми з акліматизацією та формою. Вибору не було, адже Джовінко приїхав лише 2 дні тому і також не готовий. Можливо, я б зіграв так само, навіть якби всі були доступні. Ми боролися гідно, мої хлопці виглядали добре. Нам нема чого соромитися після цього матчу", – наводить слова Джампаоло Sampnews.

Додамо, що Владислав Супряга просидів весь матч у запасі Сампдорії. У попередньому турі українець отримав 20 хвилин на полі, однак пережив неприємну зворотню заміну.

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