Мілан мінімально здолав Сампдорію у 25 тур Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу.

"Россонері" вийшли вперед вже на 8-й хвилині. Голкіпер Меньян виконав довжелезну передачу на Леау, а португалець обіграв захисника і чітко реалізував момент.

Мілан переміг Сампдорію й вийшов на перше місце у Серії А – Супряга провів весь матч у запасі

Мілан повинен був громити суперника, однак змарнував купу можливостей. Головний тренер Сампдорії використав усі 5 замін у спробі змінити хід поєдинку. Владислав Супряга шансу так і не отримав, просидівши у запасі. 1:0 – Мілан переміг та вирвався на вершину таблиці Серії А.