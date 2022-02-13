"Мы выпустили защитников на флангах полузащиты. В общем Конти и Мурру мне понравились. Через двадцать минут наша схема начала работать.

Ассист голкипера на вершину Серии А в видеообзоре матча Милан – Сампдория – 1:0

Для усиления атаки у меня оставался только Квальярелла, месяц не игравший. Еще есть Супряга, но у него проблемы с акклиматизацией и формой. Выбора не было, ведь Джовинко приехал всего 2 дня назад и тоже не готов. Возможно, я сыграл бы так же, даже если бы все были доступны. Мы достойно боролись, мои ребята выглядели хорошо. Нам нечего стыдиться после этого матча", – приводит слова Джампаоло Sampnews.

Добавим, что Владислав Супряга просидел весь матч в запасе Сампдории. В предыдущем туре украинец получил 20 минут на поле, однако пережил неприятную обратную замену.

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