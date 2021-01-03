Баскський клуб вчинив у стилі ПСЖ, який після перемоги звільнив Томаса Тухеля. Однак Атлетік зорієнтувався ще оперативніше. Повідомлення про відставку Гарітано з'явилося на офіційному сайті лише через 2 години після матчу.

Атлетіко завдяки голу Суареса переміг Алавес та повернув лідерство у Ла Лізі, Атлетік мінімально переграв Ельче

Разом із 45-річним фахівцем у відставку пішов увесь його штаб. Вони працювали з командою два роки та майже один місяць і виводили Атлетік у фінал Кубка Іспанії в минулому сезоні, який досі не зіграний через пандемію.

Зауважимо, що нинішній сезон команда з Більбао проводить нестабільно, чергуючи перемоги з невтішними серіями. Однак це не заважає Атлетіку після 17-ти турів посідати 9-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом