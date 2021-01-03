Баскский клуб поступил в стиле ПСЖ, который тоже после победы уволил Томаса Тухеля. Однако Атлетик сориентировался еще оперативнее. Сообщение об отставке Гаритано появилось на официальном сайте всего спустя 2 часа после матча.

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Вместе с 45-летним специалистом в отставку ушел весь его штаб. Они работали с командой два года и почти один месяц и выводили Атлетик в финал Кубка Испании в прошлом сезоне, который до сих пор не сыгран из-за пандемии.

Заметим, что нынешний сезон команда из Бильбао проводит нестабильно, чередуя победы с неутешительными сериями. Однако это не мешает Атлетику после 17-ти туров занимать 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом