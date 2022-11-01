"Може, він і хотів би, але я майже не сумніваюся, що якщо він сам цього не розуміє, то точно йому хтось підказав. Легенда, куди не поїдеш, усі впізнають. Але тут є проблемка.

УПЛ відхрестилася від поширення чуток про прихід Шевченка в УАФ – офіційна заява

У Шевченка у збірній була мармеладна робота – приїжджати раз на три місяці, після гольфу в Лондоні та відпочинку, коли помічники все зробили, все підготоували. Шевченко приходив на прес-конференції та говорив купу загальних фраз. Ви чули від нього свіжу аналітику одразу після матчу? Я ніколи не чув, але ОК. Робота главою УАФ передбачає постійне перебування в Україні, до якого Шевченко, швидше за все, буде не готовий через сімейні обставини.

А зараз триває війна, літаки не літають. Треба до Польщі, з Польщі машиною... А це треба бути в Україні. Якщо тебе місяць не буде на посаді, то тебе з'їдять", – сказав Андріюк у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Павелко обіймає свою посаду з 2015-го. Термін його повноважень завершився у березні цього року.

"Забив гол і подумав – от якби батьки це побачили": бек Металіста про життя в окупації і стрибок з аматорів в УПЛ у 27