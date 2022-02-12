"В том, что Динамо провело уже десять спаррингов, а Шахтер – всего три, нет ничего удивительного. Луческу такой подход к подготовке через игры на сборах использовал еще во время работы с "горняками". Я сам придерживаюсь такой модели, ведь именно через игры ты получаешь необходимую информацию. Де Дзерби пользуется другой моделью, это его право.

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Шахтер усилился очень серьезно – тот же Нерес из Аякса, Тобиас, Тете тоже есть. Поэтому уход Дентиньо и Марлоса не повлияет на команду. Сейчас у дончан достаточно игроков хорошего уровня.

А вот станет ли для Динамо уход Миколенко существенной потерей – покажет время. Это очень хороший левый защитник, найти достойную замену ему будет сложно. Но я думаю, что Дубинчак вполне способен закрыть эту позицию, он может быстро вписаться в игру.

Что касается того, у кого в этом сезоне больше шансов на "золото" УПЛ... У Шахтера сейчас состав гораздо сильнее, будем откровенны. Но на стороне Динамо – желание доказать неслучайность прошлогоднего успеха, опытный тренер. Другое дело, что Динамо нужно усиливаться, это очень чувствуется", – сказал Маркевич в комментарии FootBoom.

Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел лидером чемпионата – Динамо отстает от "горняков" на два пункта.

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