"В Україні завжди 2 чи 3 суперники на нозі. В Німеччині футбол відкритіший, більше орієнтований на простір. Якщо виграєш боротьбу за м'яч, то граєш одразу вперед.

Сікан: Адаптуватися в Ганзі мені допомагає олімпійський чемпіон з України

Я постійно вивчаю нові вправи у Ганзі. У Донецьку також багато хороших гравців, але тут більший акцент на командний дух. Зміни – це великий крок. Я хочу розвиватися і набиратися практики в матчах", – цитує Сікана Bild.

Нагадаємо, Данило приєднався до німецького клубу на правах оренди до кінця сезону і вже встиг дебютувати у матчі з дрезденським Динамо.

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