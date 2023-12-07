В Саудовской Аравии назначили самый курьёзный пенальти в истории – пострадал тренер, которого сватали в сборную Украины
В матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Хазмом и Аль-Фатехом (2:0) случился курьёз.
Чемпионат Саудовской Аравии, 16-й тур
Аль-Хазм – Аль-Фатех – 2:0
Голы: Виана, 5, Тозе, 14 (с пенальти)
В четверг, 7 декабря, худшая команда чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хазм добыла неожиданную победу над крепким середняком Аль-Фатехом (2:0). Оба мяча были забиты хозяевами в дебюте встречи – к 14-й минуте. Причём второй гол состоялся благодаря удивительному пенальти.
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Пока вратарь гостей Якоб Ринни удерживал мяч в своих руках, его партнёр по команде зачем-то задел его рукой. Для главного арбитра встречи этого оказалось достаточно, чтобы указать на точку.
Так команда Славена Билича проиграла 6-й матч и упустила возможность подняться на шестую строчку турнирной таблицы. Ранее хорватского специалиста связывали с работой в сборной Украины.