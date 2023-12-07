В матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Хазмом и Аль-Фатехом (2:0) случился курьёз.

Чемпионат Саудовской Аравии, 16-й тур

Аль-Хазм – Аль-Фатех – 2:0

Голы: Виана, 5, Тозе, 14 (с пенальти)

В четверг, 7 декабря, худшая команда чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хазм добыла неожиданную победу над крепким середняком Аль-Фатехом (2:0). Оба мяча были забиты хозяевами в дебюте встречи – к 14-й минуте. Причём второй гол состоялся благодаря удивительному пенальти.

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Пока вратарь гостей Якоб Ринни удерживал мяч в своих руках, его партнёр по команде зачем-то задел его рукой. Для главного арбитра встречи этого оказалось достаточно, чтобы указать на точку.

Так команда Славена Билича проиграла 6-й матч и упустила возможность подняться на шестую строчку турнирной таблицы. Ранее хорватского специалиста связывали с работой в сборной Украины.

INACREDITÁVEL!



OLHA O PÊNALTI QUE O ZAGUEIRO DO AL FATEH COMETEU, BICHO KKKKK.



O CARA FOI DAR AQUELE FAMOSO TAPINHA NO GOLEIRO E METEU A MÃO NA BOLA KKKKKKKKKKKKKK



QUE BIZARRO! pic.twitter.com/tDpBayEWsU — Central do Arabão (@centraldoarabao) December 7, 2023

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