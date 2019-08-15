toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Роналду пропустить товариський матч Ювентуса через травму

01:10 50 Читать на русском
Роналду пропустить товариський матч Ювентуса через травму
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зазнав незначного пошкодження.

Португалець відчуває дискомфорт у лівому стегні, повідомляє прес-служба туринського клубу.

Роналду: У мене більше немає потреби в грошах, хочу зайняти місце в футболі

З цієї причини 34-річний форвард пропустить найближчий тренувальний матч Ювентуса. Також Роналду буде займатися за індивідуальною програмою протягом найближчих декількох днів.

У минулому сезоні Роналду зіграв 31 матч у чемпіонаті Італії, в яких став автором 21 гола, а також віддав 8 результативних передач.

"Барселона – це останній клуб у світі, куди я міг би перейти". Королівські правила життя Кріштіану Роналду

blog_ava
Динамо – Брюгге: браво за душевну гру, шок від провалів, вбивчі заміни – трилер з 6 голів і 2 вилучень на прощання з ЛЧ
14 серпня
19469
Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
4
хв
Зоря
20:00
ЦСКА Софія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук