Роналду пропустить товариський матч Ювентуса через травму

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зазнав незначного пошкодження.

Португалець відчуває дискомфорт у лівому стегні, повідомляє прес-служба туринського клубу.

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З цієї причини 34-річний форвард пропустить найближчий тренувальний матч Ювентуса. Також Роналду буде займатися за індивідуальною програмою протягом найближчих декількох днів.

У минулому сезоні Роналду зіграв 31 матч у чемпіонаті Італії, в яких став автором 21 гола, а також віддав 8 результативних передач.

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