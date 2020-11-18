Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський готується до самоізоляції після повернення із розташування національної команди.

Українця доставлять із Швейцарії в італійський Бергамо на спеціально обладнаному автомобілі, після чого він перебуватиме у повній самоізоляції.

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За інформацією Calcio Atalanta, Маліновський проведе цей період без родини до повного свого одужання. Цікаво, що Руслан може навіть поновити тренування, якщо хвороба проходитиме без симптомів.

До слова, українець провів 9 матчів у складі Аталанти в поточному сезоні, записавши до свого активу 2 асисти.

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