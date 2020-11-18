Маліновський після виявлення коронавірусу вирушив до Італії на спеціально обладнаному автомобілі
Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський готується до самоізоляції після повернення із розташування національної команди.
Українця доставлять із Швейцарії в італійський Бергамо на спеціально обладнаному автомобілі, після чого він перебуватиме у повній самоізоляції.
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За інформацією Calcio Atalanta, Маліновський проведе цей період без родини до повного свого одужання. Цікаво, що Руслан може навіть поновити тренування, якщо хвороба проходитиме без симптомів.
До слова, українець провів 9 матчів у складі Аталанти в поточному сезоні, записавши до свого активу 2 асисти.
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