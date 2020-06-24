"У Роми є одна впевненість – це Фонсека": легенда "вовків" розчарований безладом в управлінні клубу

Колишній голкіпер Роми Франко Танкреді, який вигравав Скудетто у сезоні-1982/83, поділився думкою про проблеми в менеджменті клубу.

"У цей час загального збентеження і плутанини є одна впевненість, і ця впевненість – Паулу Фонсека. Я дуже поважаю цього тренера і сподіваюся, все піде, як треба, все буде розставлено на свої місця, і цю ситуацію вдасться вирішити.

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Тіфозі Роми заслуговують більшого. Я сам романіста з ніг до голови. Я тридцять один рік прослужив клубу. Я пережив прекрасні моменти і як гравець, і як співробітник тренерського штабу. Я завжди буду вдячний Ромі і її тіфозі за теплоту. І тепер я сподіваюся, що стадіон знову відкриють, і я зможу привести онука подивитися, як грає Рома", – цитує Танкреді Il Tempo.

Нагадаємо, наразі Рома переживає кризу в управлінні. Спортивний директор Джанулка Петракі був відсторонений від виконання своїх обов'язків через конфлікт з президентом.

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