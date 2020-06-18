Рома офіційно відсторонила від роботи спортивного директора – він прийшов у клуб разом із Фонсекою

У менеджменті італійської Роми назрівають суттєві зміни. Джанулка Петракі перебуває за крок від звільнення.

Спортивний директор римлян Джанулка Петракі був відсторонений від виконання своїх обов'язків, повідомляє прес-служба "вовків". Його функції виконуватиме генеральний директор Гвідо Фієнга.

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За неофіційною інформацією, функціонер втратить свою посаду через конфлікт з президентом Роми Джеймсом Паллоттою. Очікується, що новим спортивним директором може стати менеджер "джалороссі" Морган де Санктіс, який працює в клубі близько 3-х років, а раніше захищав ворота римської команди.

До слова, Петракі працевлаштувався в Ромі лише минулого літа. До цього фахівець працював у Торіно. В Італії Джанлука також відомий завдяки своїй кар'єрі футболіста – він захищав кольори низки клубів, найвідоміші серед яких – Палермо, Лечче, Торіно і Перуджа.

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