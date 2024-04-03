Во вторник, 2 апреля, Тибо Куртуа и его жена Мишель Герциг объявили о рождении своего первого ребёнка. "Добро пожаловать в мир, наша маленькая Элли. Мы тебя очень любим", – написали Тибо и Мишель в своём Instagram. Элли родилась в прошлую субботу, 30 марта

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У Куртуа уже есть двое детей от предыдущих отношений – Адриана (8 лет) и Николя (6 лет). "Они очень милые и быстро меня приняли. Мы одна семья и это очень трогательно. Они видят во мне своего друга. Не секрет, что когда у партнёра есть дети от предыдущих отношений, новому партнеру не всегда легко. Но мне очень повезло: они замечательные дети", – отмечала ранее 26-летняя Мишель.

Напомним, что сейчас Куртуа восстанавливается после разрыва мениска правого колена. Он перенёс успешную операцию две недели назад и будет исключён из игры минимум на 6 недель.

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