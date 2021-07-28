"Я знаю, які переді мною стоять цілі. Я хочу показати свої найкращі якості. За останні роки чимало змінилося. Звичайно, багато що могло б скластися краще, і я хочу зробити так, щоб все справді стало краще. Я не просто так потрапив у Реал.

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Якщо мені доведеться піти, будуть важливими два фактори: рівень ліги і можливість грати. Після такого тривалого періоду, протягом якого я більше часу провів за межами поля, ніж на ньому, у моєму віці для оренди пріоритет буде відданий клубу, який надасть можливість грати в стартовому складі.

У Реалі не можна втратити час, від перебування там ти тільки виграєш. Ти в компанії найкращих футболістів світу, мета яких – процвітати в кожному турнірі. Організація всіх процесів у клубі ідеальна. У такій обстановці неможливо деградувати.

Виступ за найбільший клуб світу несе за собою величезну відповідальність. У мене проблем з цим немає. Я вірю в себе і знаю, на що здатний. Попереду новий сезон, новий шанс показати свій рівень. Я сподіваюся лише на те, що травми нарешті дали мені спокій. Все інше складеться саме собою", – цитує Йовіча Informer.

Зауважимо, 23-річний Лука другу частину минулого сезону проводив в Айнтрахті на правах оренди, зігравши у 18-ти матчах та відзначившись чотирма голами й двома асистами.

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