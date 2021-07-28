"Я знаю, какие передо мной стоят цели. Я хочу произвести хорошее впечатление и показать свои лучшие стороны. За последние годы многое изменилось. Конечно, многое могло бы сложиться лучше, и я хочу сделать так, чтобы все действительно стало лучше. Я не просто так попал в Реал.

Реал может отпустить Йовича в Интер

Если мне придется уйти, будут важны два фактора: уровень лиги и возможность играть. После столь длительного периода, в течение которого я больше времени провел за пределами поля, чем на нем, в моем возрасте для аренды приоритет будет отдан клубу, уверенному в моей способности играть в стартовом составе.

В Реале нельзя потерять время, от пребывания там ты только выигрываешь. Ты в компании лучших футболистов мира, цель которых – преуспевать в каждом турнире. Организация всего процесса в клубе идеальна. В такой обстановке невозможно деградировать.

Естественно, выступление за крупнейший клуб мира ведет к огромной ответственности. У меня проблем с этим нет. Я верю в себя и знаю, на что способен. Впереди новый сезон, новый шанс показать свой уровень. Я надеюсь лишь на то, что травмы наконец оставят меня в покое. Все остальное сложится само собой", – цитирует Йовича Informer.

Заметим, 23-летний Лука вторую часть прошлого сезона проводил в Айнтрахте на правах аренды, сыграв в 18 матчах и отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.

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