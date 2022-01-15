Польський футбольний союз не втратив інтересу до екс-тренера Дженоа і збірної України.

Раніше у Польщі варіант із призначенням Шевченка вважали малореальним через чинний контракт тренера з Дженоа. Звільнення українця кардинально змінює ситуацію – Андрій Миколайович вже розпочав діалог з керівниками польського футболу. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Шевченко посварився з керівництвом Дженоа перед звільненням

Водночас польське видання Przeglad Sportowy стверджує, що фаворитом на призначення наставником "Кадри" став швейцарець Марсель Коллер, який перебуває без роботи після звільнення з Базеля у 2020-му.

Раніше головним претендентом вважали Адама Навалку, який вже має досвід роботи зі збірною Польщі. Іншими кандидатами були італійці Андреа Пірло і Фабіо Каннаваро. Ім'я наступника Паулу Соузи планують оголосити 19 січня.

Нагадаємо, у півфіналі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 суперником поляків стане Росія.