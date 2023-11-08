Кубок Ліги Північної Ірландії, 1/8 фіналу

Баллімена Юнайтед – Колрейн – 1:1 (по пен. – 16:17)

Голи: Вайтсайд, 45 – Карсон, 58 (з пенальті)

У вівторок, 7-го листопада в матчі Кубка ліги Північної Ірландії між Балліменою Юнайтед і Колрейном була зафіксована третя за тривалістю серія пенальті в історії футболу. Після нічиєї в основний і додатковий час гостьова команда здобула перемогу в серії пенальті з рахунком 16:17. Господарі не реалізували п'ять ударів із точки, гості – чотири.

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Як інформує ВВС, тривалішу серію 11-метрових було зафіксовано лише двічі – у зустрічі Кубка Намібії між КК Пелас і Сівікс (48 голів із пенальті), а також у матчі нижчого англійського дивізіону між Вашингтоном і Бедлінгтоном (54 голи).

Колрейн вважається справжнім кубковим бійцем. У 2020 році команда виграла Кубок ліги, а потім двічі поспіль – у 2022 і 2023 роках – програвала у фінальному матчі. У 2021 році трофей не розігрувався через пандемію.

Нагадаємо, що Колрейн став першим суперником Динамо у єврокубках.

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