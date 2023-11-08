Кубок Лиги Северной Ирландии, 1/8 финала

Баллимена Юнайтед – Колрейн – 1:1 (по пен. – 16:17)

Голы: Уайтсайд, 45 – Карсон, 58 (с пенальти)

Во вторник, 7-го ноября в матче Кубка лиги Северной Ирландии между Баллименой Юнайтед и Колрейном была зафиксирована третья по продолжительности серия пенальти в истории футбола. После ничьей в основное и дополнительное время гостевая команда одержала победу в серии пенальти со счётом 16:17. Хозяева не реализовали пять ударов с точки, гости – четыре.

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Как информирует ВВС, более длительная серия 11-метровых была зафиксирована лишь дважды – во встрече Кубка Намибии между КК Пэлас и Сивикс (48 голов с пенальти), а также в матче низшего английского дивизиона между Вашингтоном и Бедлингтоном (54 гола).

Колрейн считается настоящим кубковым бойцом. В 2020 году команда выиграла Кубок лиги, а затем дважды подряд – в 2022 и 2023 годах – проигрывала в финальном матче. В 2021 году трофей не разыгрывался из-за пандемии.

Напомним, что Колрейн стал первым соперником Динамо в еврокубках.

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