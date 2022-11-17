Джейсон Денаєр був викликаний у розташування збірної Бельгії на гру з Єгиптом.

Центральний захисник Шабаб Аль-Аглі Джейсон Денаєр отримав виклик на контрольний матч збірної Бельгії з Єгиптом. Про це повідомляє Sporza.

Бельгія оголосила заявку на ЧС-2022

Згідно з джерелом, це – несподіванка, оскільки Денаєра не було включено до оголошеної заявки збірної Бельгії на ЧС-2022. Видання зазначає, що виклик Денайєра пов'язаний із пошкодженням захисника Андерлехта Яна Вертонгена.

Вертонген не зміг взяти участь у матчі з Антверпеном 6 листопада через біль у гомілці. З того часу він не грав і майже не тренувався. Схоже, головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес поспішив із оголошенням заявки на ЧС-2022.

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