Бельгія оголосила заявку на ЧС-2022
Наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес оприлюднив список гравців, яких візьме із собою на Мундіаль.
До фінальної заявки потрапили 26 підопічних, повідомляє пресслужба "червоних дияволів". На груповому етапі ЧС вони протистоятимуть Канаді, Марокко та Хорватії.
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Повний список збірної Бельгії:
Воротарі: Тібо Куртуа (Реал), Сімон Міньйоле (Брюгге), Кун Кастелс (Вольфсбург);
Захисники: Тобі Алдервейрелд (Аль-Духайль), Ян Вертонген (Андерлехт), Зено Дебаст (Андерлехт), Ваут Фас (Лестер), Артур Теате (Ренн), Тімоті Кастань (Лестер), Тома Меньє (Борусія Д);
Хавбеки: Яннік Карраско (Атлетіко), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Юрі Тілеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Атлетіко), Еден Азар (Реал), Торган Азар (Борусія Д), Леандро Троссар (Брайтон), Леандер Дендонкер (Астон Вілла), Амаду Онана (Евертон);
Нападники: Ромелу Лукаку (Інтер), Дріс Мертенс (Галатасарай), Шарле Де Кетеларе (Мілан), Жеремі Доку (Ренн), Міши Батшуаї (Фенербахче), Лоїс Опенда (Ланс).
Найдорожчі збірні ЧС-2022 – від мільярда до 18 мільйонів євро, або 3 захисники вартістю всієї збірної України