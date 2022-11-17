Джейсон Денайер был вызван в расположение сборной Бельгии на игру с Египтом.

Центральный защитник Шабаб Аль-Ахли Джейсон Денайер получил вызов на контрольный матч сборной Бельгии с Египтом. Об этом информирует Sporza.

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Согласно источнику, это – неожиданность, поскольку Денайер не был включён в объявленную заявку сборной Бельгии на ЧМ-2022. Издание отмечает, что вызов Денайера связан с повреждением защитника Андерлехта Яна Вертонгена.

Вертонген не смог принять участие в матче с Антверпеном 6 ноября из-за болей в голени. С тех пор он не играл и почти не тренировался. Похоже, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поторопился с оглашением заявки на ЧМ-2022.

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