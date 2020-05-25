У Новинського прокоментували чутки щодо потенційної купівлі Чорноморця

Прес-служба народного депутата Вадима Новинського прокоментувала інформацію про можливу купівлю олігархом одеського Чорноморця.

"Ця інформація не відповідає дійсності.

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Журналіст, який вперше опублікував цю інформацію, не звертався за офіційним коментарем", – цитує прес-службу депутата Апостроф.

Після 19-ти турів Першої ліги Чорноморець розташувався на 10-й сходинці. Нещодавно одеський клуб очолив Сергій Ковалець. За інформацією ЗМІ, у Чорномореці зараз скрутне фінансове становище.

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