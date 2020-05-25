В Новинского прокомментировали слухи о возможной покупке Черноморца

Пресс-служба народного депутата Вадима Новинского прокомментировала информацию о возможной покупке олигархом одесского Черноморца.

"Эта информация не соответствует действительности.

Одиозный экс-регионал может стать новым владельцем Черноморца

Журналист, который впервые опубликовал эту информацию, не обращался за официальным комментарием", – цитирует пресс-службу депутата Апостроф.

После 19-ти туров Первой лиги Черноморец расположился на 10-й строчке. Недавно одесский клуб возглавил Сергей Ковалец. По информации СМИ, у Черноморца сейчас трудное финансовое положение.

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