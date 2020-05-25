toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

В Новинского прокомментировали слухи о возможной покупке Черноморца

21:55 81 Читати українською
В Новинского прокомментировали слухи о возможной покупке Черноморца
Вадим Новинский / Фото Главком

Пресс-служба народного депутата Вадима Новинского прокомментировала информацию о возможной покупке олигархом одесского Черноморца.

"Эта информация не соответствует действительности.

Одиозный экс-регионал может стать новым владельцем Черноморца

Журналист, который впервые опубликовал эту информацию, не обращался за официальным комментарием", – цитирует пресс-службу депутата Апостроф.

После 19-ти туров Первой лиги Черноморец расположился на 10-й строчке. Недавно одесский клуб возглавил Сергей Ковалец. По информации СМИ, у Черноморца сейчас трудное финансовое положение.

"Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія": Олег Смалійчук – про футбольний бізнес в умовах колапсу

blog_ava
Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод
13:00
604
Теги
Черноморец Черноморец Первая лига Вадим Новинский
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
43
мин
Боруссия Дортмунд
19:30
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук