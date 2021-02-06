"Я дуже радий за Вітю, тому що він вже дозрів для того, щоб вийти на серйозний рівень. Думаю, цей новий етап в його кар'єрі піде на користь не лише йому, але й збірній України.

"Коваленко обрав нас, попри інтерес інших команд": гендиректор Аталанти – про трансфер українця

Коваленко – мобільний, може зіграти на кількох позиціях, добре оснащений технічно, витривалий. Віктор володіє хорошим ударом. З тих моментів, які півзахисник має по ходу матчу, він практично завжди влучає у площину воріт.

Чому Аталанта придбала гравця за копійки? Не знаю нюансів, але мені здається, це упущення менеджменту. Кілька років тому Коваленко коштував і шість, і вісім мільйонів євро...", – зазначив Кривенцов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Коваленко приєднався до Аталанти 1 лютого, підписавши контракт до літа 2025 року. "Богиня" заплатила за українського хавбека 700 тисяч євро. Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні напередодні не включив Коваленка до заявки Аталанти на Лігу чемпіонів. Дебютувати за новий клуб українець може вже сьогодні – у матчі 21-го туру Серії А бергамаски прийматимуть Торіно.

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