"З ним багато конфліктів, тому що у людини своя думка": Кополовець – про футбольних функціонерів, з яких бере приклад

Спортивний директор першолігового Миная Михайло Кополовець розповів, чия робота є для нього взірцем.

"В Україні мені подобається Сергій Палкін. Серйозний менеджер. У Зорі подобався Рафаїлов. З ним багато конфліктів, тому що у людини є своя думка. Не знаю його як людину, але мені подобаються люди зі своїм характером. Подобаються люди, які висловлюють свою думку. Ще знаю кількох спортдиректорів, але скажуть, що я їм дифірамби співаю. Тому на цьому все.

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Європейських спортдиректорів не дуже знаю. Спортивний директор залежить від багатьох людей. Мончі не Мончі, Абідаль не Абідаль, але якщо тебе оточують нормальні люди і однодумці, ти будеш спортивним директором. Якщо ти робиш щось, а тобі не дозволяють це робити, ти будеш просто тінню. Спортивний директор повинен мати свою думку і повноваження. Якщо тобі це не дозволили, це заборонили – то ти просто весільний генерал.

У Минаї у мене є повноваження, за що я вдячний президенту і тренеру клуба. Ми з Василем Кобіним підтримуємо один одного, працюємо в парі. А якщо ти просто спортдиректор по папірцях, просто рахуєшся в клубі...

Палкін чому такий потужний спортивний директор? Тому що у нього є все, щоб ним бути. У нього є сильний президент, який дає йому все і довіряє. Він може брати на себе відповідальність. А якщо я знаю, що мене завтра "зарубають", я і зайвого слова не скажу. Як в Карпатах. І ще в кількох клубах", – сказав Кополовець у програмі Бомбардир.

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